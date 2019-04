Basketbalvereniging Almonte is bang dat de club in problemen komt, als gevolg van de sluiting en sloop van sporthal Eckart in het Eindhovense stadsdeel Woensel. De vereniging moet vanwege de sluiting gedwongen verhuizen.

Sporthal de Mortel in de Achtse Barrier zou als enige optie overblijven voor Almonte. Andere sporthallen vielen af, onder meer omdat die te ver weg zouden liggen.

De verhuizing naar de Mortel is nu juist het probleem, laat de club weten in een brief aan de gemeente. Zo zou Almonte op die locatie geen kantinebeheer meer kunnen uitvoeren. 12.000 euro aan inkomsten loopt de basketbalvereniging daarmee jaarlijks mis.

"Door het verlies aan deze inkomsten komt het voortbestaan van onze vereniging in gevaar", schrijft de club. Vanaf 1 augustus 2020 willen burgemeester en wethouders de deuren sluiten. Daarna zou de sporthal tegen de vlakte gaan.

Sporthal staat grootste gedeelte van jaar leeg

Reden voor de sluiting is het feit dat sporthal Eckart voor het grootste deel van het jaar leegstaat. Daarnaast wil de gemeente dat op deze plek een basisschool, kinderopvang en bijbehorende gymzaal komt.

Almonte zegt de begrijpen dat er nieuwbouw nodig is voor de school, "maar dit er echter niet toe mag leiden dat op basis van oneigenlijke argumenten ruimte moet worden gecreëerd door het slopen van een sporthal."