Neelie Kroes lanceert 21 mei het nieuwe netwerkevenement Female Tech Heroes om vrouwen te enthousiasmeren voor de technische sector in de regio Eindhoven. De voormalig Eurocommissaris doet dat op de High Tech Campus, tijdens de Dutch Technology Week.

Inmiddels hebben meer dan zeshonderd vrouwen zich aangemeld voor het initiatief.

Initiatiefnemers zijn Hilde de Vocht en Ingelou Stol. "Grote bedrijven in de regio zoals bijvoorbeeld ASML, Philips, NXP en Thermo Fisher Scientific, zijn allemaal op zoek zijn naar vrouwelijk talent. Uiteindelijk streven we naar diversiteit. Dat is de sleutel tot succes", aldus Stol. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat diversiteit van teams op het gebied van achtergrond, geslacht en ervaringen leidt tot de beste innovaties.

Tijdens Female Tech Heroes doen topvrouwen, onderzoekers en ingenieurs van onder meer TomTom, Philips, Lightyear, TNO en ASML een boekje open over hoe het is om te werken in een door mannen gedomineerde techwereld. Stol: "We praten over de balans tussen werk en privé, waar ze tegenaan lopen, maar ook hoe het is om als vrouw in de technieksector te werken."

De dag begint op 21 mei om 09.30 uur en eindigt rond 17.30 uur. De exacte invulling van de dag volgt binnenkort.