Een man is woensdagmiddag aangehouden nadat hij verschillende autospiegels en een bushokje in Eindhoven had vernield. Ook stond de man op een kruispunt te zwaaien met een wapenstok, waarin een mes verstopt zat.

Een omstander zag rond 15.00 uur een man meerdere autospiegels vernielen op de Luxemburglaan. Helaas raakte de getuige de verdachte kwijt, waardoor hij nog niet aangehouden kon worden.

Later zag een andere getuige dat een man op een kruispunt stond te zwaaien met een wapenstok en het ruit van een bushokje had vernield. Het signalement van deze man kwam overeen met het signalement van de man die de spiegels vernield had. Het bleek om dezelfde man te gaan.

De politie hield hem aan. Na controle bleek dat er een mes verstopt zat in de wapenstok. De politie doet onderzoek naar de incidenten.

Mensen wiens auto aan de Luxemburglaan beschadigd is door de vernielingen, kunnen contact opnemen met de politie.