Taxichauffeurs in Eindhoven voerden woensdag actie omdat ze het niet eens zijn met het taxibeleid van de gemeente. Ze vinden dat er te weinig toezicht wordt gehouden.

Veel taxi's deden mee aan de publieksvriendelijke actie in de stad. De taxi's reden zonder taxibord op het dak, om te demonstreren tegen het beleid van de gemeente Eindhoven.

Elke taxichauffeur moet lid zijn van de TTO (Toegelaten Taxi Organisaties). Als een auto niet over een dergelijke vergunning beschikt, mag die niet op de beschermde taxiplaatsen staan en niet over de busbaan rijden.

De TTO is in het leven geroepen om illegale praktijken tegen te gaan. Om zwarte taxi's te weren bijvoorbeeld en om het voor handhavers makkelijker te maken om te checken of een taxi in de stad thuishoort. De taxichauffeurs zijn boos dat er niet op de regels wordt gelet en ze wel honderden euro's per jaar betalen om lid te zijn van TTO.