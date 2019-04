Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven wil zo snel mogelijk in overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de giftreinen die dwars door de stad rijden.

Als het Rijk het groeiend aantal giftreinen toestaat, lopen volgens het stadsbestuur de bouwplannen bij de Spoorzone gevaar. Daar moet de bouw van duizenden extra huizen worden gerealiseerd.

Dat antwoordt het college op raadsvragen van het CDA. De fractie trok aan de bel omdat er in 2016 en 2017 al meer giftreinen door de stad reden dan was afgesproken. Daarmee werd het risicoplafond overschreden.

Ook voor 2018 wordt er ook een overschrijding verwacht. De giftreinen rijden nog steeds vanuit Duitsland over de Brabantroute omdat de Betuweroute vanwege werkzaamheden aan het spoor nog niet volledig in gebruik is.