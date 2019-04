Eindhoven Airport heeft het aantal passagiers in de eerste drie maanden van 2019 licht zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch groeit de luchthaven niet zo snel meer als voorgaande jaren.

In de eerste drie maanden van dit jaar reisden bijna 1,3 miljoen mensen via het regionale vliegveld. Dat is 3 procent meer dan tijdens diezelfde maanden in 2018. Het aantal vluchten bleef zo goed als gelijk. De vliegtuigen zaten wel voller.



Hoewel de groei van Eindhoven Airport dus licht doorzet, zwakt de stijging van het aantal passagiers wel af. Bij de vergelijking van de eerste kwartalen van 2018 en 2017, was er nog sprake van een groei van 12 procent.

In totaal trok Eindhoven Airport in 2018 6,2 miljoen reizigers. Het aantal passagiers van de Brabantse luchthaven stond in 2017 op 5,7 miljoen.