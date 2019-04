The Passion is dit jaar in Eindhoven live te volgen op een groot scherm in de Emmaüskerk in Woensel.

Volgende week donderdag, de dag voor Goede Vrijdag, vindt The Passion plaats in het centrum van Dordrecht. De uitzending begint om 20.00 uur 's avonds.

De muzikale vertelling over de laatste uren van Jezus' leven, lijden, dood en opstanding is in de kerk te volgen. Het thema van dit jaar is 'Je bent niet alleen'.