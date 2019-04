Bij een recyclingsbedrijf aan de Hastelweg in Eindhoven is donderdagmiddag brand ontstaan. Twee bluswagens met een hoogwerker en een watertank zijn ingezet. De brand is inmiddels onder controle.

Het gaat om een brand in een shredder. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Het personeel moest vanwege de brand het pand verlaten.