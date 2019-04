Bijna honderd inwoners Eindhoven op wachtrij woonwagenlocatie

Bijna honderd inwoners wachten momenteel op een standplaats op één van de zeventien woonwagenlocaties in Eindhoven, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door Studio040.

Op dit moment telt Eindhoven 164 standplaatsen. Op twee na zijn alle plaatsen bezet.

De gemeente en de verhuurder van veel standplaatsen in Eindhoven, corporatie Wooninc, willen niet inhoudelijk reageren. Ze willen eerst beter in kaart krijgen wat de behoefte precies is. Daarom loopt er nu een behoefte-onderzoek, in opdracht van de gemeente.

Een aantal woonwagenbewoners geeft tegenover Studio040 aan dat er vanuit de gemeente nog niets gebeurt om extra standplaatsen mogelijk te maken. "Wij merken geen bereidwilligheid vanuit de gemeente", zegt Anita Holzken.

In totaal staan er in Nederland zo'n drieduizend mensen op een wachtlijst voor een standplaats. Een groot deel daarvan zoekt een plekje in het zuiden van het land.