Een busje met drugsafval is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgeband aan de Baltesakker in de wijk Vlokhoven in Woensel.

De melding van het brandende busje kwam rond 1.00 uur binnen. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, stond het busje in lichterlaaie. Brandweerlieden maakten de achterdeuren open en constateerden dat er drugsafval in zat.

Omdat het een chemische brand was, was het voor de brandweer ook lastig te bestrijden. Door het blussen met het schuim ontstond er een soort groene substantie, een mengsel van het drugsafval en het blusschuim. In de omgeving hing een penetrante chemische lucht.

Wie er verantwoordelijk is voor het aansteken van het drugsafval is onduidelijk. Er is een politieonderzoek gestart, meerdere rechercheurs zijn op de zaak gezet. Een getuige heeft iemand weg zien rennen, de Kennedylaan over.

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt deze dan ook zich te melden. Het is niet de eerste keer dat er in Eindhoven in een woonwijk een busje met drugsafval in brand wordt gestoken. Vorig jaar was het ook al een keer raak. Toen gebeurde hetzelfde aan de Offenbachlaan.