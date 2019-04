Het Eindhovense stadsbestuur wil dat sporthal Eckart in stadsdeel Woensel eind volgend jaar gesloopt wordt.

Vanaf 1 augustus 2020 willen burgemeester en wethouders de deuren sluiten. Daarna zou de sporthal dan tegen de vlakte gaan.

Reden voor de sluiting is het feit dat sporthal Eckart voor het grootste deel van het jaar leegstaat. Daarnaast wil de gemeente dat op deze plek een basisschool, kinderopvang en bijbehorende gymzaal komt.

De nieuwbouw is voor de huidige Eckart-school aan de Planetenlaan en Turfveldenstraat. Die gebouwen zijn volgens de gemeente dringend aan vervanging toe. De activiteiten in de sporthal worden elders ondergebracht.

Vooral basketbalclub Almonte is actief in de hal. Al een aantal jaar is de club met de gemeente in gesprek over mogelijke sluiting. Toch zijn de twee partijen het niet eens over een nieuwe locatie voor Almonte. De vereniging wil liever niet verhuizen.

Het stadsbestuur legt het plan nog voor aan de Eindhovense gemeenteraad. Die moet het voorstel eerst goedkeuren.