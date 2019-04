Anti-islambeweging Pegida heeft donderdag op social media aangekondigd te gaan demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven.

De demonstratie staat gepland voor maandag 6 mei, de start van de Ramadan. Pegida noemt de demonstratie de start van de 'Ramadantour'. Zij willen in die periode in meer steden gaan demonstreren bij moskeeën, te beginnen in Eindhoven.

In januari van dit jaar had de beweging al gedemonstreerd bij een moskee in de Utrechtse wijk Zuilen.