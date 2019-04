Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Eindhoven heeft dinsdagavond groen licht gegeven voor een kleiner en eenvoudiger zwembad de Tongelreep.

De politiek gaat daarin mee met wethouder Stijn Steenbakkers die pleit voor een 'basiszwembad', met volop voorzieningen voor verenigingen, maar met beperkte recreatiemogelijkheden.

Die keuze maakte hij vorige maand toen uit onderzoek bleek dat de oorspronkelijke nieuwbouw van het zwembad voor 19 miljoen financieel onhaalbaar is. In plaats van een zwembad met een wateroppervlakte van 8200 vierkante meter, is er budget voor een met 5000 vierkante meter zwemwater. De oorzaak hiervan is de stijgende bouwkosten.

'Minst slechte optie'

Bijna alle Eindhovense fracties gaan akkoord met de uitgeklede variant. "Het is de minst slechte optie", aldus Henk Jager van ChristenUnie. De VVD is het daarmee eens. "We moeten de tering naar de nering zetten", zegt VVD'er Ceciel van Bergeijk.

Alleen oppositiepartijen D66 en SP zijn kritisch. Vooral de SP vindt dat de gemeente moet blijven inzetten op het oude plan voor de Tongelreep. "Dat bouwplan is beloofd aan de stad. Die belofte moeten we nakomen. Desnoods moet er extra geld vanuit de gemeente bij om dat mogelijk te maken", aldus SP-raadslid Murat Memis.

De wethouder wil zo snel mogelijk starten met de bouw van het 'basiszwembad', zodat de bouwkosten niet verder oplopen. Van daaruit wil hij zoeken naar externe financiers, zoals bedrijven en randgemeenten.