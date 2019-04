Niet langer een biënnale, maar voortaan ieder jaar: het STRP Festival. Een festival waar kunst, technologie en een soort futuristische popcultuur samenkomt. Het overkoepelende thema dit jaar is 'kritisch optimisme'.

Dat komt in veel verschillende installaties tot uiting. Zo is kunstenaar Teun Vonk aan de slag gegaan met de vraag in hoeverre wij mensen nog écht in contact staan met ons lichaam. In het werk A Sense Of Gravity ervaart de bezoeker een gebrek aan zwaartekracht. En wat voor effect dat heeft op het lichaam.



De Japanse kunstenares Aki Inomata onderzoekt de vraag wat nog 'natuurlijk' is. Ze maakte 3d-geprinte schelpjes voor heremietkreeftjes en laat de dieren zelf kiezen tussen kunststof en organisch materiaal.



Het STRP festival is nog tot en met aanstaande zondag te bezoeken in het Klokgebouw.