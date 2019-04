De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in korte tijd en afzonderlijk van elkaar de rijbewijzen ingevorderd van drie mannen. Zij reden te hard op de A67 bij Eindhoven.

Een 34-jarige man uit Polen reed met 189 kilometer per uur waar een maximumsnelheid geldt van 120. Op het moment dat de politie hem staande hield, werden ze ingehaald door een 28-jarige man uit Venray. Die bleek 213 kilometer per uur te rijden.

De politie vorderde van beide mannen het rijbewijs in.

Diezelfde nacht stopten agenten een 28-jarige automobilist op de N2. Die reed 148 kilometer per uur in een zone waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd. Die bleek bovendien al eerder ingevorderd, voor welk delict is onbekend.