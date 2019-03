De gemeente Waalre is bereid onderzoek te doen naar meer parkeermogelijkheden voor chipfabrikant ASML. Het snelgroeiende Veldhovense bedrijf wil in de onder andere ten zuiden van de High Tech Campus parkeervoorzieningen bouwen voor zijn werknemers.

Wethouder Arno Uijlenhoet van Waalre heeft een gebied aangewezen dichtbij natuurgebied van het Dommeldal waar de High Tech Campus uitgebreid kan worden.

De gemeente, het ministerie van verkeer en waterstaat, de provincie en ASML zijn samen in gesprek over de mogelijkheden om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Ook is er een projectteam samengesteld.



Het toekomstige parkeerterrein moet aan gaan sluiten op de afslag N2 High Tech Campus en een directe verbinding moeten krijgen met De Run. Verder is ASML ook locaties in Best en Son en Breugel aan het onderzoeken voor mogelijke parkeerplekken. Die zullen met Veldhoven in verbinding komen te staan via een nieuw wegennet.



De exacte locatie en aantal parkeerplekken voor die locatie is nog niet bepaald. De gemeente laat weten dat bij tijdens het onderzoek onder meer rekening moet gehouden worden met de extra belasting van het wegennet, natuurontwikkeling, recreatie en de mogelijke extra geluidsoverlast afkomstig van de A2/N2.