Voetbalclub Tivoli is gestart met de eerste voorbereidingen om ruimte te maken voor RPC, de nieuwe club op het terrein.

RPC komt Tivoli vergezellen op de Heyhoef aan de Roostenlaan.

Om het veel grotere RPC in te passen op het terrein is nieuwbouw nodig. Er worden onder meer negentien nieuwe kleedkamers gebouwd.



De verhuizing is nodig omdat RPC plaats moet maken voor een grote parkeergarage aan de Aalsterweg. Daar komt een Park and Ride, die automobilisten op weg naar de binnenstad moet stimuleren de auto aan de rand van de stad te parkeren en de bus verder te nemen.



De voetbalclub verhuist pas als de nieuwbouw helemaal klaar is. Naar verwachting is dat na de winterstop van het volgende voetbalseizoen.