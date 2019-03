De Eindhovense aanpak voor het aan de slag krijgen van 45-plussers in de bijstand faalt, blijkt uit cijfers die Studio040 bij de gemeente Eindhoven heeft opgevraagd.

De regionale economie groeit al jaren hard en de lijst met vacatures is enorm. Toch krijgt de gemeente de 45-plussers maar zeer moeizaam aan het werk.

De afgelopen vier jaar groeide het aantal Eindhovenaren met een bijstandsuitkering, tot bijna 3.500 eind vorig jaar. Slechts een handjevol van die 3.500 mensen volgde vorig jaar een werkgelegenheidsproject voor ouderen.

En van die 125 deelnemers vond zo'n 40 procent een baan. "Dat het moeizaam gaat, heeft deels te maken met de mismatch op de arbeidsmarkt. Een mismatch tussen de competenties van mensen en wat er gevraagd wordt door bedrijven. Ook de beeldvorming over 45-plussers speelt mee. Terwijl die groep nu juist het meest loyaal is richting de werkgever", reageert wethouder Werk en Inkomen Yasin Torunoglu.

'Meer regie met betrokken organisaties in stad'

Meer regie Torunoglu steekt de hand deels in eigen boezem als het gaat om de haperende aanpak. "Ik vind dat we hier meer de regie moeten nemen, samen met de betrokken organisaties in de stad. Daarom zijn we nu ook aan het kijken hoe we die samenwerking beter kunnen inrichten, om meer 45-plussers aan het werk te krijgen."

De wethouder doelt hiermee op een nieuwe aanpak die vorige maand werd aangekondigd. De gemeente geeft jaarlijks zo'n 100 miljoen euro uit aan bijstandsuitkeringen. Zo'n dertien miljoen euro gaat er jaarlijks naar projecten om bijstanders aan het werk te krijgen.