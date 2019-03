Jan Zwartendijk, de Phillips-medewerker die duizenden Joden hielp in de Tweede Wereldoorlog, krijgt een monument in Eindhoven, meldt het Eindhovense stadsbestuur.

Zwartendijk verschafte tijdens de Tweede Wereldoorlogduizenden valse visa aan Joden, zodat ze konden vluchten. Hij werkte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog als vestigingsdirecteur van Philips in Litouwen en werd gevraagd om tijdelijk ook consul te worden. In die hoedanigheid kon hij de visa verstrekken.



Vorig jaar kreeg Zwartendijk al een monument in zijn Litouwse standplaats Kaunas (te zien op de foto). Tijdens lichtfestival Glow komt daar eind van dit jaar een kunstwerk bij, aan de Mathildelaan in de Eindhovense binnenstad. De maker is Titia Ex.

Vorig jaar was er al een expositie over Jan Zwartendijk in het Philips Museum te zien.