De politie heeft dinsdagochtend tientallen kilo's wiet en hasj en 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen in een woning in de Eindhovense wijk Tongelre.

Twee mannen uit Son en Breugel (42 en 61 jaar) en twee vrouwen uit Eindhoven en Son en Breugel (39 en 59 jaar) werden in de boeien geslagen, meldt de politie dinsdagmiddag.

De agenten waren afgegaan op een tip over de aanwezigheid van drugs in het huis. De wiet en hasj werd uiteindelijk aangetroffen in de woning en de schuur achter de woning.

Het viertal verdachten zit vast voor verder onderzoek.