Een man is dinsdagmiddag vermoedelijk door zijn huisgenooot in het been gestoken op de Jacobus Deckersstraat in Eindhoven. De agressieve daad lijkt het resultaat te zijn van een ruzie.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, verklaart een woordvoerder van de politie. Hij was aanspreekbaar.

De verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de politie.

Op dit moment wordt er door dienstdoende agenten onderzoek gedaan op het plaats delict.