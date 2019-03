Er kan begonnen worden met het laatste deel van de herontwikkeling van het Vredesplein en omgeving in Oud-Woensel in Eindhoven. Onder meer corporatie Thuis en bouwbedrijf Stam en De Koning hebben maandag de papieren getekend voor 77 woningen in de Eindhovense wijk.

De woningen worden in vijf fasen gesloopt en daar komt nieuwbouw voor terug. In het hart van de wijk komen de geplande vrije sector huurwoningen die Stam en De Koning gaat bouwen. Hiermee moet er meer variatie komen in het woonaanbod in de wijk: een mix van betaalbare en duurdere huur- en koopwoningen.

Begin 2022 moet alles klaar zijn. In totaal staan er straks zo'n vierhonderd nieuwe woningen en appartementen.