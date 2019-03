De politie stuitte zondag op zo'n 1.600 liter aan chemicaliën tussen Eindhoven en Son. Het afval was verspreid over een afstand van 2 kilometer op de Anconalaan en de Eindhovenseweg. Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om drugsafval.

Een getuige zag rond 21.45 uur een witte bakwagen, een gesloten vrachtwagentje, rijden waaruit vloeistof lekte. De politie komt graag in contact met getuigen die rond deze tijd een dergelijk voertuig hebben zien rijden.

Vermoedelijk hebben de daders tijdens het autorijden bakken met vloeistof leeg laten lopen. Hierdoor is het spoor tussen Eindhoven en Son ontstaan, beginnend bij het parkeerterrein van een sportcomplex, waar een grote plas chemicaliën bij een afvoerput werd aangetroffen.

Uiteindelijk zijn de bakken met een inhoudscapaciteit van 1.000 liter per stuk achtergelaten op de Eindhovenseweg, waarna de chemische vloeistof in de berm is gelopen.

Volgens de politie is de "vervuiling mogelijk zo erg dat een deel van de grond moet worden afgegraven".



De politie raadt mensen die een chemische lucht ruiken aan ramen en deuren te sluiten. De lucht is niet gevaarlijk. De politie heeft de weg afgesloten en is momenteel bezig met een onderzoek.

Aantal drugsdumpingen vorig jaar gestegen

Het aantal drugsdumpingen in Nederland is in 2018 fors gestegen, blijkt uit politiecijfers. Vorig jaar werd 292 keer drugsafval gevonden. In 2017 was dit aantal nog 206.

In Noord-Brabant werden in 2018 het vaakst dumplocaties aangetroffen, namelijk 109 keer. Daarna volgen de provincies Limburg en Gelderland, waar de politie vorig jaar op 62 en 40 dumplocaties stuitte.

In totaal registreerde de politie in 2017 zo'n 450 incidenten rond de productie van synthetische drugs. Het gaat hierbij om het aantreffen van een drugslab of opslaglocaties van grondstoffen of het vinden van drugsafval. In het jaar daarvoor lag dit aantal nog op 350 incidenten.