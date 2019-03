De voorstelling van Hamlet in het Parktheater is zaterdag op het allerlaatste moment afgeblazen nadat er apparatuur was gestolen in het pand. Bezoekers van de voorstelling kregen een minuut of tien voor het begin te horen dat de voorstelling niet kon doorgaan.

Een echtpaar dat de voorstelling zou bezoeken zegt tegen Studio040 dat er niet werd verteld wat er precies aan de hand was. Pas later maakte het theater bekend dat kort voor de voorstelling drie laptops waren gestolen uit de zaal. Daarop stonden bestanden die onmisbaar zijn voor de voorstelling.

Het is niet bekend of het theatergezelschap Theater Rotterdam - het voormalige Ro Theater - aangifte van diefstal heeft gedaan bij de politie.

De voorstelling zou drie avonden achter elkaar worden opgevoerd in Eindhoven. Het is een bewerking van het beroemde toneelstuk van Shakespeare als familievoorstelling.

Later op de avond heeft het Parktheater laten weten dat de voorstelling op zondagmiddag om 14.30 uur wel kan doorgaan. Bezoekers die tickets voor zaterdag hadden, kunnen bellen met het theater om hun tickets om te ruilen. Als de zondag niet schikt, wordt een andere oplossing gezocht.