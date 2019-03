Bij de Waterschapsverkiezingen is Water Natuurlijk volgens de voorlopige uitslag opnieuw de grootste geworden in Eindhoven. De partij wint twee zetels in het waterschap De Dommel en heeft nu acht zetels.

CDA levert twee zetels in maar blijft met drie zetels de grootste partij na Water Natuurlijk. VVD blijft met vier zetels de op twee na grootste partij in waterschap De Dommel, de waterpartner van regio Eindhoven.

De Partij van de Arbeid verliest een zetel en komt op drie zetels in totaal. 50PLUS heeft net als vorig jaar twee zetels.

Werken aan Water, AWP niet politiek wel deskundig en Ouderen Appèl - Hart voor Water komen alledrie op een zetel in totaal.

Ruim veertig procent Eindhovenaren brengt stem uit

De opkomst in het hele waterschap is 46,64 procent. Van de stemgerechtigde Eindhovenaren heeft 42,1 procent zijn of haar stem uitgebracht.

Dit is de voorlopige uitslag, de definitieve verkiezingsuitslag wordt maandag 25 maart bekend gemaakt.