Het nieuwbouwplan voor zwembad de Tongelreep in Eindhoven is in de huidige vorm niet haalbaar, luidt de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek naar het plan.

Een extern bureau heeft dat namens de gemeente onderzocht. Het was de bedoeling om een zwembad van 8200 vierkante meter te maken, voor 19 miljoen euro. Maar dat is voor dat geld niet haalbaar. Een kleiner zwembad, met 5000 vierkante meter zwemwater, zou wel realiseerbaar zijn.

Wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) vindt het belangrijk dat er een nieuw zwembad komt. "Maar het is een enorm lastig proces, waar we al een tijd mee bezig zijn en het ziet ernaar uit dat het ook nog wel even gaat duren."



De zwemverenigingen in Eindhoven hopen dat er snel een beslissing wordt gemaakt. In april gaan ze weer met de gemeente zitten om erover te praten.

"Het hoeft niet gek te zijn. We willen gewoon kunnen zwemmen en sporten. En mensen die van de glijbaan willen kunnen naar Centerparcs gaan', laat voorzitter Jeroen van der Meulen weten.