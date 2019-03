De stemmen in Noord-Brabant worden geteld. Het opkomstpercentage in Breda ligt dit jaar veel hoger dan vier jaar geleden. In de stad had woensdag rond 17.00 uur bijna 32 procent gestemd, tegenover 22,7 procent in 2015. Volg hier het verkiezingsnieuws uit de provincie Noord-Brabant.

Rond 14.30 uur lag het opkomstpercentage ook al hoger, namelijk 20,9 procent tegenover 14,9 procent vier jaar geleden. In Den Bosch had rond die tijd 17 procent van de kiezers gestemd, een klein percentage (00,13 procent) meer dan in 2015.

In Eindhoven had rond 20.00 uur ongeveer 47 procent gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen en meer dan 39 procent voor de waterschapsverkiezingen. De meeste kiezers kwamen eind van de ochtend naar een van de 78 stembureaus in de stad. Vorig jaar was de opkomst bij het sluiten van de stembussen laag in Eindhoven: bijna 41 procent.

In Noord-Brabant kon gestemd worden op zestien politieke partijen.

In 76 Nederlandse gemeenten, waaronder Bergen op Zoom en Breda, wordt een experiment gedaan met "centraal tellen". Bij centraal tellen wordt op de verkiezingsavond alleen geteld hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Dan ligt er een voorlopige uitslag. Op donderdag telt een nieuwe, frisse ploeg in hoeveel voorkeursstemmen er zijn uitgebracht. Dat moet fouten helpen voorkomen.