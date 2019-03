Enexis heeft maandag in het buitengebied tussen Eindhoven en Son een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt.

In de nacht van maandag op dindsag werd de kwekerij door de politie bewaakt. Naar schattig staan er zo'n 150 wietplanten in de kwekerij. De kelder ligt goed verscholen in het bos, aan het eind van een doodlopende weg aan de Esp.

De kwekerij is ongeveer twintig vierkante meter groot en via een luik in de grond toegankelijk. In de kelder staat een laagje water van dertig centimeter.

De politie doet onderzoek en ruimt de kwekerij in de loop van de dag op. Het is nog niet bekend van wie de kwekerij is.

Wel brandde er een paar jaar geleden honderd meter verderop een drugslab af.