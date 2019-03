De verdachte die vrijdagavond werd aangehouden na een overval op een zonnestudio in Woensel, blijkt toch niet de gezochte overvaller te zijn. Dat meldt de politie zaterdag.

De man die werd opgepakt vluchtte toen de politie hem wilde controleren. Hij voldeed namelijk aan het signalement van de dader.

Maar nu blijkt dat de man illegaal in Nederland verblijft en waarschijnlijk is dat dus de reden dat hij probeerde te ontkomen. Hij is inmiddels overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.



Van de werkelijke overvaller is nu dus nog geen spoor. De politie gaat door met het onderzoek. Vrijdagavond werden er twee overvallen gepleegd in Woensel, eerst bij Casa in Winkelcentrum Woensel en een paar uur later bij een zonnestudio op de Woenselse Markt. Het zijn de twee meest recente incidenten in een reeks van overvallen in Eindhoven de laatste tijd.