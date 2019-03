De brandweer heeft zaterdagavond een vrouwelijke bewoner gered uit een brandend pand aan het Picassohof in Tongelre.

De vrouw was door de rook naar het balkon gevlucht. Omdat de brandweer moeite had in het appartement te komen, is ze uiteindelijk met een hoogwerker naar beneden gehaald.

Vermoedelijk heeft de vrouw de brand in haar woning zelf aangestoken. Ze is nagekeken in de ambulance en daarna door de politie aangehouden.

Zondag wordt verder onderzoek in de woning gedaan om de oorzaak van de brand vast te kunnen stellen.