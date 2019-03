Een man is na alcholcontroles in Eindhoven en Geldrop in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer betrapt terwijl hij met een flinke hoeveelheid alcohol achter het stuur zat.

Dat meldt het Team Verkeer van de politie Oost-Brabant. De dertigjarige man uit Polen liep eerst in Eindhoven aangehouden: hij blies 700 ugl. Even later reed hij ook in Geldrop de controlefuik in en moest weer blazen. Dit keer blies de man 745 ugl. Daarbij bleek de man ook niet in het bezit van een rijbewijs.

In totaal zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag acht automobilisten betrapt die te veel hadden gedronken en toch waren gaan rijden.