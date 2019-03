De nieuwe zonnewagen van het Solar Team van de TU Eindhoven wordt voor het eerst helemaal in Eindhoven geproduceerd, op de Brainport Industries Campus.

In een grote hal op de BIC hebben de studenten van de TU/e zelf een enorme oven gebouwd. De oven is nodig omdat de auto van carbon wordt gemaakt. Dat materiaal is buigzaam op kamertemperatuur, maar wordt hard onder hoge temperatuur.

"Een oven van dit formaat is moeilijk te vinden", meldt Mick van der Spoel, projectmanager van het Solar Team. "Hij is ruim vijf meter lang, want er moet een hele auto in kunnen."

Studenten van de TU/e hebben de Solar Challenge in Australië drie keer achter elkaar gewonnen. Op 4 juli wordt de auto onthuld, en wordt hij getest. Op 13 oktober begint dan de World Solar Challenge.