De stad Eindhoven is uitgeroepen tot de MKB-Vriendelijkste gemeente van Noord-Brabant. Wethouder Stijn Steenbakkers nam vrijdagochtend de prijs in ontvangst van Jan van den Hoff, voorzitter van MKB Eindhoven.

Eindhoven neemt de titel over van Veghel, dat twee jaar geleden de prijs kreeg. Oss en Best eindigden dit jaar op de tweede en derde plek.

Het is in de afgelopen edities niet eerder voorgekomen dat een grote stad de toppositie op de provinciale ranglijst van MKB Nederland innam. In 2016 belandde de gemeente nog in de middenmoot van de Brabantse lijst.

De ondernemers vinden dat er genoeg begrip voor hen is en dat de gemeente genoeg initiatieven neemt. Snelheid van betalen is nog te verbeteren, daar is het cijfer maar net voldoende.

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau LexNova.