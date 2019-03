Een deel van de binnenstad van Eindhoven zat vrijdagochtend zonder stroom, nadat een vrachtwagen tegen een elektriciteitskastje was gebotst. Ook werd een deel van de wijk Dommelbeemd in Woensel getroffen door een stroomstoring.

De storingen zijn inmiddels weer opgelost.

Meldingen van de storing kwamen onder meer uit de buurten Eckart, Vaartbroek en Heesterakker. De winkels in winkelcentrum Vaartbroek zaten door de storing in het donker. Enexis gaf aan dat het mogelijk twee tot drie uur kan duren voordat de storing is verholpen.

In de binnenstad van Eindhoven zaten onder meer de winkels Dr. Martens, Schaap en Citroen en nog een paar andere zonder stroom. De vrachtwagenchauffeur had vrijdagochtend de kast over het hoofd gezien.

De storing in Woensel begon om 12.11 uur. De oorzaak is nog onbekend. De twee storingen lijken los van elkaar te staan.