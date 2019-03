Kringloopwinkel Emmaus maakt een doorstart. Eind vorig jaar werd de kringloopwinkel failliet verklaard.

De nieuwe beheerders, Jeroen Geurts (32) en Sonja Kawade (30), waren tot voor kort zelf Emmaus-bewoners elders in het land. Ze konden het niet verkroppen dat er na veertig jaar een einde kwam aan Emmaus in Eindhoven. Daarom gingen ze langs bij andere vestigingen tot ze genoeg geld hadden voor een doorstart.

Voor de bewoners van de oude woon-werkgemeenschap was geen plaats meer. Kawade: "Het was een voorwaarde bij de doorstart om met een schone lei te beginnen. Bovendien moeten we eerst inkomsten genereren voor we bewoners kunnen onderhouden."

Voor die oud-bewoners werd alternatieve woonruimte gezocht. Ze kregen ook hulp bij de verhuizing en een kleine lening voor nieuwe huisraad.

De opening is komend weekend. Daarna is de kringloopwinkel elke zaterdag open. Op zondagen is de grote tuin open, die bedoeld is als vrijplaats voor creatieve activiteiten zoals yoga- en schilderlessen, lezingen en een openbare moestuin.