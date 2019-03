De gemeente Eindhoven lijkt financieel het lek te boven te zijn. De stad verkeerde jarenlang in financieel zwaar weer, maar over 2018 is een plus van 35 miljoen euro over, blijkt uit de voorlopige jaarrekening.

"Eindhoven is zeer op weg om financieel weer structureel gezond te zijn", meldt wethouder Marcel Oosterveer (Financiën). De accountant moet de jaarrekening overigens nog goedkeuren.

Het nieuwe stadsbestuur, voorgekomen uit een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA, is bij de start vorig jaar begonnen met een pakket aan maatregelen om de financiën weer in het gareel te krijgen. Onder andere door middel van korten op de uitgaven in de zorg, maar ook het uitstellen van investeringen en scherp kijken naar de kosten van personeel.

Oosterveer: "We hebben minder extern personeel ingehuurd en strak gestuurd. Ook hebben maatregelen pijn gedaan bij mensen thuis. Maar ingrijpen moest."

De wethouder wil voorlopig nog niet denken aan het verzachten van pijnlijke maatregelen. "We liepen jaren uit de pas, en hebben op veel grote voet geleefd. We moeten nu niet in dezelfde valkuil trappen als de afgelopen jaren. We zijn er nog niet."

Reservepot nog niet op orde

De reservepot is volgens hem nog niet op orde. Die zou volgens hem de komende jaren nog moeten worden aangevuld, om daarmee weer tegen een stootje te kunnen.

"Over een jaar of twee moet die reservepot weer op orde zijn. Als die reserves weer zijn aangevuld, dan kunnen we ook weer echt investeren."