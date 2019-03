Zeven middelbare scholen in Eindhoven kunnen gaan starten met bouwen. Het gaat om het Huygens Lyceum, Sint Joris-college, Van Maerlant Lyceum, Stedelijk College, Novalis College, Antoon Schellenscollege en Helder.

De gemeente en de scholen zijn er na maandenlang overleg uitgekomen. De scholen roepen al lang om nieuwe huisvesting, maar de gemeente zit krap bij kas.

Beiden partijen hebben nu water bij de wijn gedaan om eruit te komen. Met de afspraken worden de oude plannen tussen de scholen en de gemeente, het Integraal Huisvestingsplan, vervangen. De uitvoering van dat plan was jaren komen stil te vallen.

"Vanaf 2018 werd de situatie nijpender door de sterk stijgende prijzen in de bouwwereld. Terwijl de noodzaak van nieuwbouw of renovatie duidelijk was", schrijft de gemeente.

Meerdere scholen starten dit jaar met nieuwbouw

Het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan kan dit jaar kan starten met nieuwbouw. Voor het Novalis staat voor dit jaar een uitbreiding in de planning. Ook voor het Huygens Lyceum is een versnelde ontwikkeling van nieuwbouw overeengekomen.

In 2020 start het Sint-Joriscollege met nieuwbouw. Aangrenzend aan dat nieuwe pand wordt ook nieuwbouw voor Helder havo/vwo gebouwd.

Voor het Antoon Schellenscollege stelt de gemeente Eindhoven een beperkt budget beschikbaar, zodat de school kan worden gehuisvest in een bestaand gebouw in Eindhoven. In 2021 is het Van Maerlant aan de beurt. Het monumentale deel van het schoolgebouw wordt verbouwd als aanvulling op de nieuwbouw.

Afspraken in april voorgelegd aan gemeenteraad

De afspraken worden in april voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Lorentz Casimir Lyceum maakt nog geen onderdeel uit van de afspraken, terwijl ook daar een bouwklus nodig is.

De overeenkomst biedt wel de ruimte voor het bestuur om dat later alsnog te doen.