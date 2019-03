De Trekpleister aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven is woensdagmiddag overvallen. Bij de overval is niemand gewond geraakt.

De overval vond plaats rond 16.00 uur, meldt de politie. Op dat moment waren er meerdere medewerkers in het pand aanwezig. Een van de medewerkers werd bedreigd met een mes.

Een andere medewerker drukte de overvalsknop in. Nadat de dader dat in de gaten kreeg, ging hij er zonder buit vandoor.

De verdachte betreft een man met een lichte huidskleur en blauwe ogen. De man sprak met een opvallend zacht met een Nederlands accent. De regenjas die hij droeg, had groene, roze en paarse strepen. Daarnaast droeg hij een blauwe wijde regenbroek, witte schoenen en een zwarte muts en col.

Het is de zoveelste overval in de afgelopen tijd. Eerder werden een tankstation en supermarkt in Eindhoven overvallen.

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of mensen die de verdachte ergens hebben zien lopen.