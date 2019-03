Een 39-jarige man is woensdagmiddag in de rechtbank van Oost-Brabant veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar en terbeschikkingstelling (tbs) wegens het in de hals steken van een persoon in het centrum van Eindhoven vorig jaar.

De twee spraken in augustus in het centrum af omdat het slachtoffer een fiets zou teruggeven aan de verdachte, die hij geleend had.

Volgens de dader zou hij het slachtoffer vervolgens neergestoken hebben uit "noodweer". Hij verklaarde dat hij hem eerder met een vuurwapen in een tas rond had zien lopen.

Vlak voor het incident zou het slachtoffer met zijn handen in die tas gerommeld hebben. De verdachte wilde zichzelf beschermen en pakte daarom het mes. Hierna stak hij de ander twee keer in zijn hals. Het slachtoffer hield ernstige lichamelijke klachten over aan het incident.

Na analyse van camerabeelden blijkt dat het slachtoffer op geen enkel moment met zijn handen in zijn tas zat. Uit diezelfde beelden blijkt dat de dader het mes alvorens de ontmoeting in zijn handen had.

De 39-jarige verdachte is eerder met justitie in aanraking gekomen wegens verschillende geweldsdelicten. De man zou een ziekelijke stoornis hebben en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

De dader moet ook een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.