Het planten van 250 bomen voor de jaarlijkse Boomfeestdag, gaat woensdag niet door. Het evenement wordt afgelast vanwege de verwachte weersomstandigheden.

Wethouder Jan van der Meer zou met leerlingen van basisschool Floralaan in totaal 250 lindes gaan planten. Dat was een initiatief van de natuurcommissie van de school. Maar verwacht wordt dat de weersomstandigheden het planten niet toe gaan laten.

Er wordt een andere datum gezocht. De Nationale Boomfeestdag is een jaarlijks evenement. Het idee is om elke basisschoolleerlingen in ieder geval een keer in zijn of haar schoolcarrière een boom te laten planten.