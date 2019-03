Tijdens een r&b-feest in het Eindhovense Klokgebouw is in de nacht van zaterdag op zondag een massale vechtpartij uitgebroken. Tientallen bezoekers gingen met elkaar op de vuist, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

Volgens Eindhovens Dagblad gingen tijdens de vechtpartij ook bekers, tafels en stoelen de lucht in.

De aanleiding de vechtpartij is bij de politie niet bekend. Beveiligers wisten de situatie onder controle te krijgen, waardoor agenten niet in het pand kwamen.



Wel werd het feest FIXtival vanwege het incident voortijdig afgeblazen. De ruim vierduizend bezoekers moesten de zalen verlaten. Hierna heeft de politie nog urenlang buiten het pand gesurveilleerd.

Of iemand als gevolg van de vechtpartij gewond is geraakt, is onbekend.