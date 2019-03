Zo'n twintig tot dertig actievoerders met gele hesjes hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd in de Eindhovense binnenstad. Ze liepen onder meer door de Hermanus Boexstraat, Piazza en 18 Septemberplein.

De actievoerders deelden flyers uit en droegen spandoeken met leuzen luidend "Nederland uit de Europese Unie", "genaaid door de overheid" en "NOS is fake nieuws".

De afgelopen maanden waren er vaker kleine groepjes actievoerders met gele hesjes te zien in Eindhoven.

De actievoerders zijn geïnspireerd door de 'Gele Hesjes' in Frankrijk. Daar uitten de actievoerders grote onvrede over onder meer hoge belastingen en sociale ongelijkheid. In Frankrijk leidden de protesten tot grote onrust, rellen en zelfs toezeggingen van president Macron. In Nederland is de beweging relatief klein.