In een groot onderzoek naar witwassen via cryptocurrencies heeft de recherche woensdagochtend een 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden.

De Eindhovenaar is mogelijk betrokken bij de online handel in verdovende middelen en zou enorme bedragen via bitcoins hebben witgewassen.

Eerder werd door banken melding gemaakt van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit - Nederland, die de transacties verder analyseerde.

In verband met de verkoop van bitcoins werden door bitcoin-exchangebedrijven bedragen tot bijna 200.000 euro bijgeschreven op de rekening van de man. Na ontvangst werden deze bedragen grotendeels direct contant opgenomen.

Uit onderzoek bleek dat de man mogelijk betrokken was bij de handel in verdovende middelen op het dark web, dat alleen via speciale software toegankelijk is en vaak wordt gebruikt door criminelen.

Het zou onder meer gaan om de handel in hasj, speed en XTC. De betalingen voor de leveringen vonden onder meer plaats door betalingen met bitcoins.