Het rijk, provincie en de regiogemeenten binnen Stedelijke Gebied Eindhoven (SGE) hebben donderdagochtend een woondeal afgesproken.

In de regio Eindhoven moeten er de komende vijf jaar 27.000 woningen bijkomen. Meer dan de helft van die woningen komen in de stad te staan. Ook komen er nog dit jaar duizend tijdelijke woonunits bij.

Minister Ollongren was donderdag in Eindhoven om de deal samen met wethouder Torunoglu en provinciebestuurder Merrienboer te ondertekenen.

Ollongren gaf aan dat Eindhoven één van de plekken in Nederland is waar de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Naast de regio Eindhoven komt er met hulp van de rijksoverheid namelijk ook een bouwoffensief in Groningen, Rotterdam-Den Haag, Amsterdam en Utrecht. "Er is druk op de woningmarkt. Met een pakket aan maatregelen gaan we daar iets aan doen."

Druk op de woningmarkt is groot

Volgens de partijen is er actie nodig om het woningtekort. "Je ziet dat Eindhoven aantrekkelijk is. Voor expats, arbeidsmigranten, studenten en starters. Die nieuwe inwoners willen allemaal een fijne woonplek", zegt Torunoglu. Merrienboer onderschrijft de noodzaak. "Met de groei van bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML is de druk op de woningmarkt groot. Groter dan op andere plekken in Brabant."



De nieuwe woningen in Eindhoven komen deels aan de noordzijde van het station te staan. Ook moet de binnenstad verder verdichten, met meer woontorens. Eerder werd al aangegeven dat er tijdelijke wooneenheden komen aan de Castiliëlaan in het noorden van de stad. Daar stond eerder een azc, binnenkort wordt er gebouwd voor studenten.



De rijksoverheid ondersteunt de woondeal met een bedrag van 750.000 euro. Het SGE krijgt daar een ton van.