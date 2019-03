Het mannenkoor La Bonne Espérance en het Symfonie Orkest Eindhoven geven begin oktober gezamenlijk een concert dat in het teken staat van 75 jaar bevrijding.

Tijdens het concert staan de Five Mystical Songs van Ralph Vaughan Williams centraal, met bariton Stefan Astakhov. Het concert in het Muziekgebouw is op 5 oktober.



In september is het precies 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd van de Duitse bezetter. Daarom zijn er extra activiteiten rond de herdenkingen en vieringen dit jaar.