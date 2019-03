Een pand aan de Raedeckerstraat in de wijk Rapenland in Woensel Zuid moet voor drie maanden dicht. Dat heeft de gemeente Eindhoven dinsdag bekendgemaakt.

Reden voor de sluiting is de vondst van een hennepkwekerij in december vorig jaar. Er werden toen 480 hennepplanten in de woning aangetroffen.



De sluiting is dinsdag ingegaan en duurt in totaal negentig dagen.