Stichting Ruimte heeft de sleutels van de panden in hun beheer toch ingeleverd bij de gemeente Eindhoven. Dat meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. Eerder weigerde de stichting dat nog te doen.

Stichting Ruimte is met de gemeente in conflict over het beheer van de panden. De rechter stelde de gemeente vorige maand al in het gelijk, maar Stichting Ruimte is in hoger beroep gegaan. Daarmee is de zaak nog onder de rechter en weigerde de stichting iets te doen.

Dat was ook het advies dat ze aan haar huurders gaf. Stichting Ruimte beheert leegstaande panden voor de gemeente Eindhoven. Die verhuurt ze aan voornamelijk creatievelingen, bijvoorbeeld als atelierruimte. De gemeente zou het beheer van de panden willen overdragen aan een nieuwe firma.