Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis is gestart met een nieuwe behandeling van eierstokkanker. Het is de enige plek in Noord-Brabant en Limburg waar de operatie wordt uitgevoerd.

De zogeheten HIPEC-behandeling is bedoeld voor vrouwen met eierstokkanker met uitzaaiingen in de buikholte. Het is een combinatie van chirurgie en chemotherapie.

De chirurg en de gynaecoloog verwijderen eerst alle zichtbare en voelbare tumoren uit de buikholte. Daarna wordt de buikholte gespoeld met een chemotherapie.

Het doel is om daarmee de onzichtbare tumorcellen te bestrijden. Met de gerichte behandeling blijven andere organen gespaard.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de kans op overleven tien procent groter was voor patiënten die behandeld werden met HIPEC. In Nederland krijgen ongeveer 1300 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. In driekwart van de gevallen is de ziekte bij de diagnose al in de buik verspreid.