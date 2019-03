Bij de GGzE in Eindhoven is vrijdagmiddag een vrouwelijke medewerker aangevallen door een cliënt met een mes. Zij is daarbij gewond geraakt.

De cliënt, een jongeman, is aangehouden, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en waarom, is nog niet bekend.

De ggz-medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Het incident heeft zich afgespeeld in de afdeling De Catamaran, waar jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar verblijven. Dat meldt een woordvoerder van de GGzE.

De politie gaat onderzoek doen naar het incident.