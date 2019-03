Een achttienjarige Eindhovenaar is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Eindhovenseweg Zuid in Best. Hij was passagier in een auto die van de weg raakte en een lichtmast ramde. De eveneens jeugdige bestuurder van de auto raakte gewond.

Vermoedelijk raakte de bestuurder de controle over het stuur kwijt. Hierdoor reed hij over een middenberm en raakte vervolgens een paal, om uiteindelijk op een fietspad aan de overkant tot stilstand te komen.

Een andere automobilist schrok zo van het ongeluk dat hij zag gebeuren dat ook hij van de weg raakte en tegen een boom botste. Ook hij is gewond geraakt. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeval gebeurde rond kwart over elf gisteravond. Verkeersspecialisten van de politie hebben urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.